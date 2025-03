Anche in Cina si conferma la forza della McLaren, che al momento è senza dubbio il team da battere. Alle sue spalle, invece, la lotta è apertissima: Ferrari, Red Bull e Mercedes si contendono il ruolo di "antagonista" con la possiblità sempre viva di ribaltare le forze in campo. Il commento di Matteo Bobbi per Sky Sport Insider