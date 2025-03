In una Ferrari 'povera' ora Leclerc è in già debito con Hamilton

Non sarebbe onesto infierire oggi sulla Ferrari. Il passaggio dall’euforia per l’accoppiata qualifiche-gara sprint di Hamilton sabato alla depressione per il risultato di domenica è un uno-due potentissimo al costato dei sogni iridati dei tifosi del Cavallino. Ma forse è il caso analizzare un altro aspetto, quello del rapporto tra i piloti...