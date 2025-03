Un video tornato ad essere virale nelle ultime ore, con il mercato piloti in casa Red Bull che sembra destinato a una svolta imminente. Nelle immagini, risalenti alla fase in cui hanno corso assieme in VCARB, c'è Tsunoda che fa accomodare a tavola Lawson ma toglie la sedia e fa franare a terra il neozelandese. Uno scherzetto che ora il pilota giapponese sta per rifare prendendo il sedile di Liam in Red Bull… . Tutto il Mondiale live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

LE ULTIME SUL MERCATO PILOTI