Di bianco vestita. La scuderia di Milton Keynes ha svelato la livrea speciale per il GP di Suzuka di questo fine settimana. L'obiettivo è omaggiare la Honda, al suo ultimo anno con la Red Bull. La nuova RB21 ricorda infatti i 60 anni dalla prima vittoria della Honda in F1, arrivata sulla RA272. Qui tutte le foto e i dettagli. Tutto il Mondiale è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO: PROSSIMA TAPPA SUZUKA