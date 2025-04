Leclerc: "Deciso a colmare il gap da McLaren"

Charles Leclerc 4° dopo il venerdì di Sakhir, in cui ha debuttato il nuovo fondo: "I nostri avversari sono decisamente avanti, ma sono motivato a colmare quel gap il prima possibile. Possiamo trovare ancora della performance prima delle qualifiche, sto spingendo in una direzione per massimizzare il potenziale della macchina secondo il mio stile di guida". Il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

