Cosa (e come) vede Verstappen dalla sua Red Bull a Sakhir. Ecco l'onboard di Max Verstappen sulla RB21 in Bahrain. Dopo aver saltato le FP1 per lasciare il sedile al pilota giapponese Ayumu Iwasa, L'olandese è sceso in pista nella seconda sessione delle prove libere. Il quattro volte campione del mondo arriva dalla vittoria del GP del Giappone della scorsa domenica

