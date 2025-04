La griglia di partenza del GP del Bahrain

Oscar Piastri conquista la pole a Sakhir: l'australiano partirà in prima fila insieme alla Mercedes di George Russell. In seconda scattano Leclerc e Antonelli, in terza Gasly e un deluso Lando Norris. Settimo Verstappen, nono Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Il GP del Bahrain è in diretta domenica alle 17 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE