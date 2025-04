Capolavoro di Kimi Antonelli nel corso del GP del Bahrain: al giro 21, il bolognese compie uno straordinario sorpasso ai danni del quattro volte campione del mondo Max Verstappen allo snake di Sakhir, in uno dei punti più complicati del circuito. Ecco la fotosequenza e il video. Il GP del Bahrain è in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DEL SORPASSO - F1, GP BAHRAIN: GARA LIVE