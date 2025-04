Fred Vasseur analizza la gara della Ferrari a Sakhir: "La safety car non ci ha aiutato, è uscita nel momento in cui eravamo i più veloci in pista. Strategia? Dipende dal passo e dagli episodi. McLaren è un passo avanti, circa 2-3 decimi, in alcune condizoni noi siamo lì. Noi siamo in lotta con Mercedes e Red Bull, ma dipende dalla pista. Gedda sarà un'altra storia per tutti". Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS