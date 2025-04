Oscar Piastri domina in Bahrain, per lui 10. Una grande prestazione la fa però anche George Russell (8), che nega la doppietta al team di Woking. Norris è un po' pasticcione, ma riesce a metterci una pezza e alla fine termina a podio (7). Leclerc (8) si conferma, mentre stupiscono Gasly, Ocon e Bearman (8). Ancora male Lawson (5). Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna la prossima settimana in Arabia Saudita, live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: LA GARA