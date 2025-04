Nel 2024 la prima vittoria in carriera di Norris segnò un punto di svolta per il team di Woking, mentre Verstappen si ritrovò a fare i conti con una Red Bull meno gestibile. E ora? In Florida si arriva con i 'Papaya' favoriti, ma la presenza della Sprint è uno spiraglio per tutti gli avversari. Ferrari compresa, con Hamilton che arriva qui un po' da 'padrone di casa', con la voglia di riscattarsi e forte del successo nella precedente gara sui 100 Km. Weekend live su Sky e in streaming su NOW

Un anno fa a Miami il punto di svolta per la McLaren : la squadra inglese portò degli sviluppi che improvvisamente le consentirono di lottare per le prime posizioni e a sorpresa arrivò subito la vittoria di Lando Norris , la prima in carriera per lui. Allo stesso tempo Max Verstappen si ritrovò per la prima volta una macchina più difficile da guidare e da lì è cominciata un’altra storia, con la McLaren che via via ha consolidato la sua posizione fino a diventare la macchina dominante di questo avvio di stagione con 4 vittorie su 5 e Piastri leader del mondiale.

A Miami però c’è l’incognita del format Sprint, con un'unica sessione di prove libere, che apre uno spiraglio per gli avversari: non a caso nell’unica sprint disputata quest'anno è arrivato l’unico lampo di Lewis Hamilton, in Cina. Da quel trionfo, il primo per lui e per la Ferrari nella gara breve, Lewis è entrato in un tunnel per ora senza uscita, con l’adattamento alla rossa che sembra essere sempre più in salita. Ma in America la star inglese si sente a casa, in più c’è la Sprint che evoca bei ricordi: chissà che il weekend di Miami non sia anche per lui un punto di svolta.