La pole di Kimi Antonelli nelle qualifiche Sprint di Miami ha incantato tutti. Un giro perfetto che ha messo in evidenza il potenziale del successore di Lewis Hamilton in Mercedes. Ed è proprio dall'ex pilota delle Frecce d'Argento che è arrivato un messaggio per complimentarsi con il 18enne bolognese e tutto il team di Brackley. "Un giro incredibile, Kimi! Sono felice per voi ragazzi!", si legge in una storia su Instagram. I dodici anni trascorsi da Hamilton in Mercedes evidentemente sono difficili da dimenticare, soprattutto in una fase in cui il sette volte iridato non riesce ancora a ingranare la marcia giusta in Ferrari. Nessuna nostalgia, solo un bel gesto. Da vero campione.