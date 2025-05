Finisce l'era Oliver Oakes al team Alpine. Il team principal ha infatti rassegnato le dimissioni nella serata di martedì 6 maggio. Dimissioni accettate dal team, che ha dato l'annuncio ufficiale sui propri canali social. Le funzioni e le responsabilità di Oakes verranno assunte da Flavio Briatore, già Executive Advisor del team. Questo il comunicato della squadra: "Il BWT Alpine Formula One Team annuncia che Oliver Oakes ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di Team Principal. La squadra ha accettato le sue dimissioni con effetto immediato. Da oggi Flavio Briatore continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Advisor e ricoprirà anche gli incarichi precedentemente ricoperti da Oliver Oakes. Il team desidera ringraziare Oliver per i suoi sforzi da quando è arrivato la scorsa estate e per il suo contributo nell'aiutare la squadra ad assicurarsi il sesto posto nel Campionato Costruttori 2024. La squadra non farà ulteriori commenti".