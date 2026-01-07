Furto in casa Bianchi, rubato ultimo kart di Jules

Offerte Sky
Jules Bianchi, rubato kart dell'ex pilota di F1: l'appello del padre sui social

Furto in casa Bianchi, dove sono stati rubati dei telai della scuderia di kart JB17, dedicata a Jules. Non solo, perché tra la refurtiva c'è anche l'ultimo kart guidato dallo sfortunato pilota francese scomparso nel 2015. L'appello del padre Philippe sui social: "E' per il valore affettivo che ci fa male"

Un furto ha colpito la famiglia di Jules Bianchi, il pilota morto nel 2015 dopo un lungo coma in seguito al terribile incidente che gli era occorso nel GP del Giappone dell'anno precedente. La denuncia è arrivata via social da parte di Philippe Bianchi, padre del pilota francese. Cari amici, mi rivolgo questa sera alla mia famiglia del karting – ha scritto Bianchi su Facebook – questa notte abbiamo subito un furto e i ladri senza scrupoli hanno portato via 9 telai JB17 Forever. Ma la cosa più grave è che hanno rubato l’ultimo kart di Jules, un KZ 125 modello ART GP, oltre ai mini kart dei miei nipoti. A parte il valore delle macchine, è per il valore affettivo che ci fa male. Se vedete in circolazione dei kart JB17, vi prego di avvisarmi. Grazie in anticipo“. 

