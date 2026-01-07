Ci sono piloti che diventano fari di un team e ne caratterizzano un’era, un’epoca. L’era Verstappen in Red Bull, quella di Hamilton in Mercedes, Vettel in Red Bull, Schumacher in Ferrari, e via discorrendo. Numericamente però, questi vincitori di GP e mondiali non raccolgono il massimo in termini percentuali dalle loro "ere". Chiaramente la loro presenza nel team di cui sono la punta di diamante si scontra con annate più o meno felici (i primi anni di Verstappen in Red Bull o di Schumacher in Ferrari, gli ultimi di Hamilton in Mercedes) ed ovviamente questo si ripercuote sul loro rendimento complessivo.

I numeri non mentono

In quei 90 GP in cui la Red Bull ha avuto Perez alla guida, le vittorie sono state 58, quasi due su tre (64,4%) …anche se il messicano ha contribuito marginalmente, con soli 5 successi. Il plurititolato Verstappen che, come accennato sopra, si è dovuto sciroppare anni di magra quando la Mercedes dominava, si ferma (si fa per dire…) ad 80 vittorie nei 210 GP corsi in Red Bull (38,1%), ma ecco il dato che definisce l’era Verstappen: di quelle 80 vittorie, lui ne ha firmate 71, quasi nove su dieci… Quella di Perez non è l’unica sorpresa: Bottas in Mercedes e Barrichello in Ferrari, ad esempio, hanno avuto la fortuna di arrivare in team vincenti e, anche se il loro contributo è stato esiguo, hanno un loro spazio, statisticamente parlando, nella storia.