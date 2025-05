L'Alpine cambia, la vera sorpresa è Briatore

Un cambio annunciato e uno sorprendente: la rivoluzione nell’Alpine colpisce tutti, piloti e manager. Il team principal Oliver Oakes si è dimesso dopo nemmeno un anno dalla sua nomina ed è un annuncio inaspettato visti i buoni risultati del finale della scorsa stagione. Il suo posto viene preso da Flavio Briatore che da consulente diventa di fatto plenipotenziario… sulla scelta di Oakes hanno influito anche divergenze nella gestione dei piloti: l’esperienza di Jack Doohan da titolare infatti è durata appena sei gare, al suo posto da Imola ci sarà Franco Colapinto. Tutto ampiamente previsto già prima del via della stagione, con l’australiano che ha avuto pochissimo tempo per meritarsi più gare commettendo anche errori gravi come quello di Suzuka forse per il disperato bisogno di mettersi in luce. Una versione però che Briatore non accetta perché secondo lui la pressione fa parte del mondo della F1 e avere alle spalle un altro pilota che preme per il tuo sedile deve essere uno stimolo e non uno spauracchio. E’ il metodo Briatore e del resto anche il successore avrà la stessa pressione visto che Colapinto è stato annunciato solo per 5 gare, poi si vedrà. Il pilota argentino di origini italiane l’anno scorso ha sorpreso con la Williams andando due volte a punti nonostante la pochissima esperienza. Ha anche fatto parecchi danni come a Las Vegas ed è diventato un personaggio popolarissimo in Sud America per il suo atteggiamento sfrontato, molto sicuro di sé. Forse il profilo ideale per aver a che fare con Flavio Briatore.