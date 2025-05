Via Doohan, da Imola Colapinto sull'Alpine

L'argentino sostituirà l'australiano nei prossimi 5 GP a partire dalla gara in programma a Imola dal 16 al 18 maggio. Lo ha annunciato lo stesso team francese in una nota. "La scuderia ha preso la decisione di far ruotare uno dei volanti della monoposto per i prossimi cinque GP"

Franco Colapinto sostituirà Jack Doohan alla guida dell'Alpine nei prossimi 5 GP a partire dalla gara in programma a Imola dal 16 al 18 maggio. Lo ha annunciato lo stesso team francese in una nota. "La scuderia ha preso la decisione di far ruotare uno dei volanti della monoposto per i prossimi cinque GP. Franco Colapinto affiancherà Pierre Gasly a partire dal GP dell'Emilia-Romagna. Una nuova valutazione avrà luogo prima del GP di Gran Bretagna in programma a luglio".