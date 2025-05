Ben Sulayem: "Budget cup? Non lo ritengo utile.."

Con i tanti cambiamenti nel mondo della F1, se ne aggiunge potenzialmente un altro. La notizia arriva da una serie di dichiarazioni rilasciate dal presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, all'agenzia Associated Press : "Penso che il Budget Cap stia solo dandoci dei forti mal di testa per come è concepito . Alla fine quindi non vedo il senso di averlo ". In discussione quindi l'efficacia del budget cup e, viste le affermazioni di Sulayem, c'è apertura alla possibilità addirittura di eliminarlo.

Cos'è il budget cup

Si tratta di un tetto massimo di spesa, introdotto per la prima volta nel 2021, pensato per garantire maggiore equilibrio tra i team, andando inoltre a limitare le spese eccessive delle grandi squadre (andando invece incontro ai team più piccoli). Attualmente il tetto delle spese è fissato a circa 140 milioni di dollari, il che significa che ogni squadra ha a disposizione questa cifra non solo per progettare la propria monoposto, ma anche per coprire eventuali danni, multe, stipendo e non solo.