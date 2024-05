Imola, come è cambiato il circuito per il GP 2024

La Formula 1 arriva in Europa e lo fa a Imola, primo dei due round italiani in calendario, per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Una pista "old style" che sorge sulle sponde del fiume Santerno, ha subìto nel corso degli anni diverse modifiche, le ultime alle vie di fuga proprio per questo weekend, che sarà nel ricordo di Senna a 30 anni dalla sua scomparsa, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

