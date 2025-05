Le dimissioni di Oakes da Alpine: legame con l'arresto del fratello direttore dell'HiTech?

La fine dell'era di Oliver Oakes come team principal dell'Alpine potrebbe nascondere qualcosa di diverso rispetto a dei semplici "problemi personali" come dichiarato nel comunicato stampa diffuso martedì 6 maggio dal team francese per annunciare le sue dimissioni. Secondo la testata inglese "The Telegraph", dietro la scelta di Oliver potrebbe esserci l'arresto di suo fratello William Oakes , 31 anni, avvenuto dopo che era comparso davanti al Tribunale di Northamton lo scorso sabato. William è il direttore dell’HiTech Grand Prix , squadra fondata da Oliver Oakes nel 2015.

L'anticipazione del "The Telegraph"

Sempre secondo la testata inglese, la misura cautelare emessa verso William Oakle è stata adottata perché era stato trovato in possesso di una grande somma di denaro contante. Da quanto riportato dal "The Telegraph", nella vicenda potrebbe essere coinvolto un personaggio già noto in F1: il padre di Nikita Mazepin, Dmitry. L'oligarca russo era stato azionista di maggioranza della squadra fondata da Oliver Oakes fino a nove giorni prima dell'inizio dell'invasione in Ucraina della Russia. Dmitry Mazepin aveva acquistato una quota di HiTech quando suo figlio Nikita era arrivato in Formula 3 europea nel 2016, per poi tornare nel team nel 2020 come azionista di maggioranza.