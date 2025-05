Manca sempre meno al GP del Made in Italy (16-18 maggio) e Imola si prepara a far vivere a tutti gli appassionati un'esperienza unica al mondo. È stato infatto presentato 'Imola Fan City Experience': per tutta la settimana precedente al GP, Imola si trasformerà in una Fan Zone a cielo aperto con una serie di eventi pensati per coinvolgere tutti sfruttando la vicinanza tra l'Autodromo e il centro storico

Imola si prepara al meglio per accogliere il proprio Gran Premio, dal 16 al 18 maggio, e presenta Imola Fan City Experience: un progetto che unisce cultura, mondo del motorsport, economia, identità e storia, trasformando il centro storico della città emiliana in un'estensione dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Questo il comunicato: "Imola lancia la sua sfida e lo fa puntando su ciò che la rende unica nel calendario della Formula 1: l'incredibile connessione tra l'Autodromo e il cuore della città, distanti solo 700 mt. Una stretta sinergia culturale, sociale ed economica, che passa anche attraverso le eccellenze enogastronomiche. In vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, si concretizza la strategia che trasforma Imola in una vera e propria Fan City: un'esperienza immersiva ed estesa, che va ben oltre la gara. Quello che rende Imola speciale non è solo la storia e l'emozione e la natura del suo circuito cittadino, amato dai piloti e capace di regalare sempre gare ad alto tasso di adrenalina. Qui, la differenza la fa il contesto, la città, il modo in cui il Gran Premio si vive dentro e fuori dalla pista, sempre in stretta connessione con l'asse della Motor Valley, di cui Imola è il cuore".

Gli eventi in programma

Per tutta la settimana che precede il Gran Premio dell'Emilia Romagna, Imola infatti offrirà e si trasformerà in un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere tutti: da degustazioni, dj set, concerti, spettacoli fino a installazioni artistiche, simulatori di guida, esposizioni dedicate alla storia della Formula 1 (come la mostra a Palazzo Tozzoni per celebrare i 75 anni di F1) e ai grandi campioni del passato. Centrali saranno le eccellenze italiane, il Made in Italy trasposto in tutte le sue forme. Focus poi sull'esperienza targata Racing Bulls: la squadra faentina esibirà una propria monoposto di F1 e offrirà la possibilità di provare un'attività virtuale che simula un vero pit-stop di Formula 1. Il centro storico si trasformerà in una vera Fan Zone allargata e a cielo aperto, come una grande festa da vivere, con l'obiettivo diu dimostrare che un Gran Premio non è solo una gara ma un'esperienza collettiva da vivere dentro e fuori la pista.