Ultima sessione di prove e ultimi 60' minuti per raccogliere i dati necessari in vista delle qualifiche di oggi. Dalle 12.30 semaforo verde all'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' dove la McLaren finora è stata dominante, ma sul passo gara qualche lampo della Ferrari dà speranza ai tanti tifosi presenti. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

