Un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky con F1, F2, F3, Porsche Supercup, Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar. Prima tappa italiana per il Circus: si corre a Imola! Qui tutto il programma per non perdere nulla: oggi le prove libere dalle 13.30. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 torna in Italia. Da oggi, giovedì 15 maggio, a domenica 18, la F1 torna in Italia per il primo appuntamento europeo della stagione: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Il weekend sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Oggi si scende in pista sul circuito del Santerno, con prima sessione di prove libere alle 13.30, e la seconda in programma alle 17. Sabato alle 12.30 la terza sessione di libere, preludio alle qualifiche che scattano alle 15. La lotta alla pole definirà l’ordine di partenza del GP, con il semaforo verde previsto alle 15. Nel weekend di Imola in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.