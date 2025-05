Charles Leclerc deluso e amareggiato dopo l'eliminazione nel Q2 a Imola delle due Ferrari: "La prima cosa da fare è scusarsi, fa male a noi e per tutti i tifosi che ci spingono e che ci sostengono sempre con passione. La macchina non va abbastanza, non c'è potenziale della macchina. Non è accettabile un livello di performance così e dobbiamo reagire". Guarda il video. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP IMOLA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE