Alex Dunne trionfa nella Feature Race di Imola e diventa il nuovo leader del Mondiale F2 scavalcando Verschoor (solo nono): il pilota irlandese precede sul traguardo Browning e Beganovic, mentre Fornaroli chiude 5°. 18^ posizione per Minì.

Dopo la vittoria di Jak Crawford (DAMS) in Sprint Race, i piloti della Formula 2 tornano in scena per la Feature Race sul tracciato di Imola, componendo la griglia secondo l’ordine dei tempi maturati in qualifica. Per questo in prima fila si schierano Dino Beganovic (Hitech) in pole e Montoya (Prema), mentre il leader del campionato Verschoor (MP) va a prendere posto soltanto in decima. fila Gli italiani Fornaroli (Invicta) e Minì (Prema) scattano invece rispettivamente dalla quarta e quindicesima piazzola.

Al giro di formazione stalla Montoya, che rimane fermo sulla griglia di partenza. Si libera dunque la piazzola davanti a Fornaroli. Al via stalla anche Martins, che resta piantato sulla piazzola. Poi è subito mucchio selvaggio per la leadership in uscita dalla prima curva. In testa alla corsa va Beganovic, davanti a Fornaroli. Martins ai box, quando rientra si ritrova davanti a tutti ma con le bandiere blu. I primi sei in testa alla gara (Beganovic, Fornaroli, Lindblad, Dunne, Crawford, Browning), tutti con le soft, effettuano il pit obbligatorio a partire dal settimo giro. Fornaroli è lento e perde una posizione da Lindblad. Il nuovo leader è Martì, ma il leader virtuale è Dunne. Al quindicesimo giro Villagomes stallona l’anteriore sinistra dopo un contatto con Meguetounif, gara finita e Safety Car. Rientra Minì per il cambio gomme ed esce in quarta posizione.