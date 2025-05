Piastri in pole, a Ferrari e Kimi serve l'impresa

Ultime ore d'attesa, poi su i motori per la gara in Emilia-Romagna: dalla pole Piastri su McLaren, poi Versatppen e Russell. Per le Ferrari e Antonelli, eliminati nel Q2, serve una mega rimonta. Qui tutte le informazioni prima del via: griglia, gomme, circuito, meteo. Alle 15 il GP del Made in Italy live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA