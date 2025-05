Santiago Ramos vince la Feature Race di Imola davanti a Stromsted e Camara, che resta leader del Mondiale F3. Male gli italiani: Marinangeli ritirato, Lacorte chiude diciottesimo, Badoer è 20°. Di seguito il racconto della gara. GP di F1 LIVE alle 15 su Sky e in streaming su NOW

Archiviata la doppietta in Gara Sprint del team MP e la terza delusione consecutiva nella corsa più breve del weekend, il brasiliano Rafael Camara (Trident) si ripresenta in pole position al via di una Feature Race anche a Imola, forte della sua per ora incontrastata leadership in campionato, con accanto Santiago Ramos, pilota del team Van Amersfoort, vincitore della prima Sprint stagionale. Il primo degli italiani, Badoer, parte solo dall’ottava fila. Lacorte dalla nona, Marinangeli, che ieri si è fermato dopo pochi giri per aver perso la gomma posteriore destra, addirittura dall’ultima fila della griglia.