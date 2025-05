Kimi Antonelli, al termine della gara, ci ha tenuto a far avere un piccolo pensiero a tutti i marshal che hanno lavorato al GP del 'Made in Italy' e dell'Emilia-Romagna. Il pilota bolognese, per ringraziare i commissari di pista dell'impegno e del lavoro svolto durante il weekend, ha regalato a tutti un cappellino Mercedes

Il suo primo Gran Premio di casa non è andato come se lo era immaginato. A Imola nulla è andato per il verso giusto: a partire dalla qualifica, in cui Antonelli ha ottenuto il tredicesimo tempo, fino al ritiro in gara dovuto a un problema all'acceleratore. Nonostante l'amarezza per un fine settimana che sarebbe potuto andare diversamente, Kimi ha sempre mostrato gratitudine per il supporto ricevuto ed ha voluto contraccambiare a modo suo. Dopo aver invitato i suoi compagni di classe al circuito e aver portato teglie di lasagne per l'intero staff della Mercedes, il pilota ha omaggiato i marshal di un cappellino della scuderia di Brackley per ringraziarli dell'impegno e del lavoro svolto durante il weekend.