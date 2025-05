GP Monaco, pole di Dunne in Formula 2. Tsolov protagonista in F3

La Formula 2 e la Formula 3 sono arrivate sulle strade del Principato. Dopo le prove libere disputate nella giornata di giovedì, i piloti sono tornati in pista in questo venerdì per decretare la grigliaper le gare del weekend. In F3 trionfa Nikola Tsolov, mentre in F2 è Alex Dunne a segnare il miglior crono, con soli 3 millesimi di vantaggio sul francese Victor Martins

A Monte Carlo, come di consueto, qualifiche divise in due gruppi per le Formula 3 e per le Formula 2, per evitare traffico e garantire sufficiente spazio ai piloti per lanciarsi a caccia del miglior tempo, ma sessioni ridotte a quindici minuti complessivi. Ad aggiudicarsi la pole della Formula 3 è stato il bulgaro Nikola Tsolov, del team Campos, che ha preceduto il compagno di scuderia Mari Boya. I due - partiti entrambi nel gruppo A - si sono così guadagnati la prima e la seconda fila per la gara di domenica. A far coppia con loro i più veloci del gruppo B: il pilota della Rodin Roman Bilinski e il suo compagno di squadra Callum Voisin. Una doppia sfida Campos-Rodin, dunque, a monopolizzare le prime due file. Solo terza fila per il tedesco di MP Tramnitz e quarta per il brasiliano Camara, leader del campionato. Molto male gli italiani: ventiquattresimo tempo per Badoer, sbattuto alla Sainte Devote; ventiseiesimo crono per Lacorte, uscito alla Sainte Devote e poi penalizzato da una bandiera nera; ultimo tempo invece per il pilota AIX Racing Marinangeli.