F2, Maini vince la Sprint Race di Monaco. Minì sale sul podio: è 2°

A Monaco Kush Maini ha conquistato la vittoria della Sprint Race. Dopo un'ottima partenza, il pilota della DAMS è riuscito a mantenere la testa del gruppo per tutti i 30 giri della gara. Alle sue spalle qualche contatto ha portato all'assegnazione di una penalità di 10 secondi per Lindblad. L'italiano Minì sale sul podio, accompagnato da Browning. Fornaroli chiude invece in settima posizione

Alla fine del proprio giro, il leader del campionato di Formula 2 Alex Dunne ha conquistato di forza la pole position, per soli tre millesimi, ai danni di Victor Martins (ART) nel corso delle qualifiche del venerdì di Montecarlo. Si è così guadagnato il diritto di partire al palo nella Feature Race, ma - come da regolamento - il dovere di schierarsi in quinta fila per effetto dell'inversione dei migliori dieci tempi sulla griglia della Sprint Race. In prima fila si schierano dunque il pilota della DAMS Kush Maini e Luke Browning (Hitech). Il primo degli italiani è Minì, che parte con la sua Prema dalla seconda fila, mentre Fornaroli dalla quarta. Al via il gruppo delle monoposto arriva compatto alla prima curva e alla prima frenata è Maini ad andare in testa alla corsa, subito dietro c'è Minì. Crawford danneggia l'ala in un contatto con Lindblad. Al quarto giro finisce ko anche Shields, tamponato da Villagomez. Al sesto passaggio Lindblad riceve 10'' di penalità, assegnati poi anche a Villagomez. Il muretto Campos suggerisce a Lindblad di lasciare andare Maini e Minì per guadagnare poi a sua volta dodici secondi di gap su Browning. Al dodicesimo giro Durksen va a muro dopo un contatto con Goethe: entra la Safety Car ed è tutto da rifare.