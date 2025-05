F3, nella Sprint Race di Monaco trionfa Stenshorne. Sul podio Taponen e van Hoepen

Al termine delle qualifiche, dopo aver ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia, Rafael Camara deve accomodarsi in quarta fila nella Gara Sprint della Formula 3 a Monte Carlo. Il leader del campionato è cosciente di avere dinanzi a sé un weekend tutt'altro che facile da affrontare. In prima fila, per effetto dell’inversione dei migliori dodici tempi, si posizionano il francese Giusti e il pilota Hitech Stenshorne. Il primo avversario di Camara, Tramnitz, è invece pronto a scattare dalla sesta piazzola, mentre soltanto dalla quindicesima Stromsted (Trident). Colpi di scena ancor prima dello spegnimento dei semafori con l'infrazione in avvio di giro di formazione per Boya e Domingues che si ferma poco prima di posizionarsi in griglia. Il toboga del Principato mostra subito tutte le sue difficoltà al gruppo di monoposto che si presenta alla prima curva. In testa va Stenshorne, male invece Giusti. Al Loews sbatte Leon. Già fermo anche Ramos, che tampona Lacorte, Hedley e Domingues, innescando così l'uscita della Safety Car.