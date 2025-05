Feature F3, Tsolov vince davanti a Bilinski e Boya

Archiviata la vittoria di Martinius Stenshorne in Gara 1, le monoposto di Formula 3 si schierano per la Feature Race sulla griglia di Monte Carlo, con Tsolov (Campos) che va ad occupare la piazzola numero 1 e Bilinski (Rodin) quella accanto. Il leader del campionato Camara (Trident) -penalizzato di tre posizioni- si accomoda in sesta fila, il suo principale rivale Tramnitz (MP) in terza. Non c’è Hedley (AIX), ieri vittima di un incidente, che ha riportato una contusione a una mano. Parte dalla corsia box Ramos. Allo spegnimento dei semafori prende la testa della corsa Tsolov. Dopo un giro rientra al pit Del Pino (MP), dopo un contatto con Marinangeli. Al dodicesimo giro fora Xie (Hitech) all'anteriore sinistra, Davanti non cambia praticamente nulla per il primo terzo di gara. Per avere tagliato una traiettoria Benavides (AIX) viene penalizzato di 10". Al sedicesimo giro Lacorte rientra al pit e si ritira. In testa Tsolov intanto guadagna un vantaggio di 7"5 su Bilinski, attaccato da Boya per la seconda piazza. Ma alla diciottesima tornata Leon va a picchiare contro il guard rail e costringe la Safety Car a entrare in pista. Per Tsolov tutto da rifare. E Camara entra in zona punti. Anche Wurz ha problemi, ma all'ala e deve rientrare al pit, eppure nonostante tutto continua a girare, finchè non si appoggia alle barriere. Gara che riparte al ventesimo giro. Alla tornata successiva si gira anche Badoer. Al ventiduesimo passaggio rientra la Safety Car. Bandiera verde al ventiquattresimo giro, a tre dalla fine. Camara al pit, per aver perso la posteriore destra, rischiando anche di prendere in pieno l'abitacolo di Dufek. Anche Domingues e Marinangeli vengono penalizzati intanto di 10".