Con Barcellona si chiude il secondo trittico di gare consecutive della stagione 2025. Una gara che sancisce l'introduzione di una nuova direttiva sulla flessibilità delle ali e viene considerata come un crocevia importante per il campionato. Oggi libere dalle 13.30, mentre domenica la gara partirà alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW

Fino a domenica 1° giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ultimo appuntamento del triple header europeo: il Gran Premio di Spagna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi la doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.