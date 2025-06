A Barcellona si conclude il secondo trittico di gare consecutive della stagione 2025. In prima fila le McLaren di Piastri e Norris, con Verstappen e Russell che proveranno a frenare l'impeto dei 'Papaya'. Ferrari quinta con Hamilton e settima con Leclerc al via, tra loro la Mercedes di Antonelli. Qui tutto quello che c'è da sapere prima della partenza: meteo, giri del GP, gomme, pista e come è cambiata la griglia. Alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Come un'astronave. Così è sembrata la McLaren anche a Barcellona, dove Oscar Piastri ha conquistato la quarta pole position in carriera. Nona gara del Mondiale dall'esito già scritto? Non proprio con un Verstappen sempre in agguato e un Russell che si conferma forte sul giro secco e vuole lasciare un segno anche in gara. E poi la speranza Ferrari, affidata innanzitutto al quinto posto in griglia di Hamilton apparso più disteso rispetto alle ultime prove. Basta per mettere un po' di pepe sulla gara? Qui tutte le ultime news e quello che c'è da sapere prima di andare in pista.