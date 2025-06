Secondo Pirelli, la gara di Barcellona potrebbe essere a due soste. La maggior parte dei piloti ha ancora una nuova mescola media e una nuova mescola morbida. La dura (C1) offre meno grip in partenza ed è stata poco utilizzata. Qui i dettagli per le possibili strategie del GP Spagna. Il via alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - L'ANALISI FILA PER FILA