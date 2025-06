Si vola a Montreal, per la decima tappa del Mondiale di F1 che si correrà in Canada. Il circuito intitolato a Gilles Villeneuve è un tracciato imprevedibile per la Ferrari (la scorsa stagione ha collezionato due ritiri), ma le più recenti prestazioni in pista accrescono il desiderio e, perché no, anche le speranze di portarsi a casa il terzo podio consecutivo. Ecco le parole del team principal, Frédéric Vasseur, verso il Gran Premio canadese: "Abbiamo lavorato con il massimo dell'impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente. Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi sia in termini di prestazioni che di esecuzione, specialmente la domenica. Vogliamo continuare su questa strada, massimizzando il nostro risultato anche a Montreal e portando a casa il miglior bottino di punti possibile".