Un altro pilota Red Bull in orbita Formula 1: Arvid Lindblad, attualmente impegnato in Formula 2, ha ufficialmente ottenuto la Superlicenza nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni. È questa una delle decisioni prese durante il Consiglio Mondiale tenutosi a Macao, dopo che la Red Bull aveva richiesto alla Federazione Internazionale il lasciapassare per il pilota inglese nonostante non abbia ancora raggiunto l'età minima per mettersi al volante di una vettura di F1, appellandosi ai meriti sportivi del diciassettenne . Una richiesta resa possibile grazie a una clausola del Codice Sportivo inserita nel corso della passata stagione, che permette alla Federazione di rilasciare la Superlicenza a propria discrezione a fronte di un percorso particolarmente meritevole, dopo che il rilascio a piloti ancora minorenni fu vietato a seguito dell'entrata in Formula 1 di Max Verstappen , mettendo un freno all'arrivo nel "circus" di piloti sempre più giovani. "Dopo aver esaminato le informazioni presentate a supporto di tale richiesta – si legge nel comunicato FIA redatto a margine delle discussioni - il Consiglio Mondiale ha constatato che il pilota ha recentemente dimostrato, e con continuità, una straordinaria abilità e maturità nei campionati monoposto, accettando la richiesta".

Ma perché Red Bull ha richiesto la Superlicenza per Lindblad?

La domanda è lecita, soprattutto perché il nome di Lindblad è uno dei più chiacchierati non solo nel paddock di Formula 2, ma anche di Formula 1: Helmut Marko lo ha definito più volte una promessa, dopo aver impressionato in qualsiasi categoria in cui ha preso parte. Almeno per ora, però, la richiesta non è legata a un suo arrivo in Red Bull, che farebbe tanto scalpore, quanto a due scenari differenti. Il primo fa riferimento all'obbligo per ogni squadra di schierare un pilota debuttante in Fp1, sessioni a cui Lindblad potrebbe adesso prendere parte con l'obiettivo di accumulare più esperienza possibile, mentre il secondo è legato alla possibilità che, qualora Max Verstappen rimediasse un altro punto di penalità sulla propria Superlicenza, l'olandese fosse costretto a saltare una gara. Attualmente, a Max basterebbe un solo punto di penalità per far scattare la sanzione, motivo per cui in Red Bull si è corso ai ripari: se a salire sulla RB21 fosse uno dei due piloti Racing Bulls, Liam Lawson o Isack Hadjar, Lindblad potrebbe così subentrare. Situazione differente invece se a sostituire Verstappen fosse Ayumu Iwasa, terzo pilota per entrambe le squadre e impegnato nella Super Formula giapponese, dopo una parentesi in Europa tra il 2021 e il 2023 in F3 e F2: in tal senso, in Racing Bulls nulla cambierebbe.