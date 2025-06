Una faida che sembra non avere una fine quella tra Russell e Verstappen. Tra i due non scorre buon sangue, dentro e fuori la pista, complici alcuni battibecchi nel corso delle gare e nelle stanze degli steward. Sembrava acqua passata, ma lo scontro al GP Barcellona 2025 ha riaperto vecchie ferite: dalla Sprint Race a Baku 2023 fino al botta e risposta più acceso dopo le qualifiche in Qatar 2024 GP CANADA, LA GUIDA TV

La scivolata di Russell all'ultima curva a Montreal 2024 ha regalato la seconda posizione a Verstappen, che poi ha vinto la gara. Chissà se Max sotto il casco ha accennato un sorriso vedendo il rivale andare lungo. Una rivalità quella tra l'olandese e l'inglese che per ora si è consumata più nelle stanze degli steward che in pista per vittorie e campionati. Una sceneggiatura burrascosa tra il furente Max e il pacato George che ciclicamente si arricchisce di nuove pagine.

Lo scontro nelle qualifiche del Qatar 2024 L'ultimo scontro ha portato Verstappen a rischio squalifica per una gara: la ruotata data volontariamente (?) - "Fatto di proposito? A chi interessa?", ha tuonato Max nelle interviste post Barcellona - a Russell nelle fasi finali del GP di Spagna quando doveva cedergli la posizione. Il primo scontro da quando il campione del mondo ha rotto i rapporti dopo la penalità ricevuta nelle qualifiche del Qatar per aver guidato troppo lentamente nel cool down lap dopo aver ottenuto il primo tempo nel Q3. Sanzione arrivata dopo che Russell ha fatto la "spia" mentre stava spingendo. E Verstappen non l'ha presa per nulla bene: "Fa tanto il gentile davanti alle telecamere ma è completamente diverso quando ti siedi accanto a lui. Non ho mai vissuto una situazione così come nella stanza dei commissari. Ha perso tutto il mio rispetto". George ha spiegato: "Qualcuno deve fermare il suo comportamento da bullo. Pensa di poter fare quello che vuole. È fuori controllo. Lo conosco da 12 anni, l'ho sempre rispettato. Ora basta". E Max ha continuato: "È una testa di c… gliela sbatterei nel muro".

La prima lite durante la Sprint Race a Baku 2023 Un confronto a distanza, questa volta, con gli stessi termini avuti in quello in pista un anno e mezzo prima a Baku. Sprint Race in Azerbaigian 2023, Verstappen e Russell scattano dalla seconda fila, l'inglese attacca e si tocca con l'olandese in curva 2 , lasciando la Red Bull con uno squarcio nella pancia. Nel parco chiuso a fine gara i due vanno faccia a faccia con Max che gliela promette: "Mi sei venuto addosso a posta, se pensi che sia regolare aspettati la stessa cosa la prossima volta?". Che la vendetta in pista sia arrivata a due anni di distanza?