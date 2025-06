Uno dei temi della gara di Montreal è sicuramente quello del graining, un'insidia con la quale i team dovranno fare i conti. Dal punto di vista delle strategie, come ricordato da Pirelli, la doppia sosta rimane l'opzione più plausibile, privilegiando l'impiego di Medium e Hard. Qui tutti i dettagli aspettando il via del GP del Canada: alle 20 live su Sky e in streaming su NOW

