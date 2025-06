Lewis Hamilton duro dopo Montreal: "Chiedo e vedo come gli altri portino aggiornamenti. Non so perché noi non li portiamo, spero che uno arrivi presto. La volontà è che si possa cambiare mentalità, ci sono cose che vorrei dirvi ma non posso. Voglio influenzarli in positivo. Siamo fuori dal campionato e non dobbiamo sprecare tempo per questa stagione, bisogna concentrarsi sul futuro". Guarda il video. Il Mondiale torna dal 27 al 29 giugno in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: HIGHLIGHTS