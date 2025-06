Kimi, altro che rookie: una corsa da veterano

Kimi Antonelli se lo sentiva: a Montreal è accaduto qualcosa di speciale, come conquistare il primo podio a 18 anni e dieci mesi, terzo più giovane di sempre in F1. Dopo il vuoto nell'ultima tripla, ha dimostrato di valere la fiducia di Toto Wolff, sembrando più un veterano che un rookie. E ora va via più leggero verso il prossimo passo. Il Mondiale torna dal 27 al 29 giugno in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

Sono i gesti che prima o poi vedi fare da chi ce la fa. Testa e cuore pieni zeppi di emozioni e intanto ti godi il pubblico che applaude mentre rientri dopo aver conquistato il primo podio in Formula Uno. Kimi Antonelli se lo sentiva, lo ha persino ammesso, e ci è riuscito davvero. A 18 anni e quasi dieci mesi è il terzo pilota più giovane della storia a conquistare il suo primo podio in carriera, in una classifica che guida ancora Max Verstappen con il quale ha diviso quell’importante spazio a Montreal.

E’ stato l’olandese ad aprire le porte ai giovanissimi in Formula Uno e anche se sembra ancora lui l’eternamente giovane, ora c’è chi come Kimi Antonelli sta facendo vedere quanto si meriti la fiducia che in lui ha riposto Toto Wolff quando tutti dubitavano della sua età. Un pezzo per volta. Dopo l’Australia ma soprattutto l’exploit a Miami, c’è stato il vuoto durante l’ultima tripla, tra errori e problemi di affidabilità, tra l’altro su piste che conosceva e da cui ci si aspettava molto da lui. Il risultato ma soprattutto la sicurezza con cui ha gestito fasi di gare delicatissime in Canada, come quando i due McLaren gli stavano piombando addosso, gli servivano come l’aria.

Perché sicurezza porta sicurezza e così potrà continuare a costruire questa stagione su più certezze. E’ ovvio che è un risultato arrivato anche grazie a una Mercedes che era fortissima, ma Antonelli è sembrato più un veterano che un rookie in Canada. Ora via, più leggero, verso il prossimo passo.