F1, GP Canada: la gara a Montréal resta in calendario fino al 2035

La tappa in Canada è destinata a restare nel calendario del Mondiale di Formula 1 ancora a lungo. A pochi giorni dal termine del weekend di Montréal, è stata annunciata l'estensione dell'accordo che vedrà svolgersi la gara sul circuito Gilles Villeneuve almeno fino al 2035. Domenicali: "Questo circuito ha una storia incredibile nel nostro sport". Tutto il Mondiale di F1 è live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio del Canada rimarrà in calendario fino al 2035, in seguito all'estensione di quattro anni dell'accordo esistente con il promotore Octane Racing Group e i Governi di Canada e Québec. "Il GP del Canada è la più antica gara di Formula 1 disputata fuori dall'Europa, con l'evento della scorsa settimana che ha segnato la 54^ edizione dalla sua inaugurazione nel 1967. Il circuito Gilles-Villeneuve, che prende il nome dal leggendario pilota canadese di F1, è diventato sede permanente nel 1978 ed è uno dei preferiti da piloti e appassionati, noto per le sue chicane con frenate intense, il famoso tornante e l'iconico Muro dei Campioni alla fine del giro", si legge sul comunicato della Formula 1.