Kimi Antonelli è maturo! Il pilota della Mercedes ha pubblicato sui social una foto sorridente, con corona d'alloro in testa, dopo l'orale dell'esame di maturità che ha sostenuto in mattinata all'istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. I voti di Antonelli e dei suoi compagni di classe della quinta G dell'indirizzo Rim, Relazioni internazionali e marketing, usciranno nei prossimi giorni, quando gli orali di tutti i ragazzi saranno terminati. Al termine della prova, Kimi ha telefonato alla coordinatrice della classe, per raccontarle del suo esame e ringraziarla per l'aiuto nel corso dell'ultimo anno di studi, nel quale ha dovuto conciliare l'impegno in Formula 1 con lo studio e poi si è concesso un po' di festeggiamenti con gli amici. AKA però non potrà certo concedersi il viaggio post maturità, almeno non ora: nel prossimo weekend sarà tra i più attesi nel GP d'Austria, valido per il Mondiale di F1.