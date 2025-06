(ALTRI) DUE ROOKIE IN PISTA - Da una parte c'è Dino Beganovic, per la Ferrari, al posto di Charles Leclerc nel corso delle FP1; non si tratta di un esordio, visto che il pilota svedese aveva debuttato in pista al GP Bahrain al posto del monegasco. Dall'altra invece c'è la McLaren, che ha scelto di affidarsi al leader della Formula 2, Alexander Dunne. Il pilota irlandese, al debutto in F1, salirà sulla MCL39 di Lando Norris al Red Bull Ring, sempre nel corso delle Libere 1. Ogni squadra, da regolamento, è chiamata a far scendere in pista i rookie in quattro sessioni di prove libere per scuderia, due per pilota titolare, nel corso della stagione.I PROFILI