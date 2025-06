Benvenuti nell'inverno freddo del GP d'Austria! I piloti, arrivati giovedì al Red Bull Ring, sono stati infatti accolti dalla grandine... Grandine grande come palline da golf, come si vede nel VIDEO. Anche Hamilton è rimasto particolarmente sorpreso, trovando però una rapida soluzione: utilizzare quel ghiaccio per fare dei drink. Il GP a Spielberg è tutto live su Sky e in streaming su NOW

