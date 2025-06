Lewis Hamilton se l'è cavata con un 'warning' dopo essere finito sotto investigazione dai commissari per un impeding ai danni della Mercedes di Kimi Antonelli in Curva 4 nelle Prove Libere 2 del GP d'Austria. "Non l'ho visto...", ha detto il ferrarista via radio, scusandosi immediatamente con il pilota italiano. Guarda il video con l'episodio. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS LIBERE