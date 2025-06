Dopo il trionfo di Montreal con Russell e il podio di Antonelli, la Mercedes può ripetersi allo Spielberg? Risponde il team principal Toto Wolff: "Per noi il problema principale è la temperatura esterna, ma anche un asfalto abrasivo e le curve lunghe e veloci. Qui in Austria mi sento di dire che abbiamo meno probabilità di vittoria rispetto al Canada". Guarda il video. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: LIBERE LIVE