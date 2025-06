A seguito delle verifiche tecniche post gara, Alex Dunne (2° al traguardo) è stato squalificato dalla Feature Race di F2 in Austria. L'irlandese, pilota junior McLaren, ha pagato l'eccessiva usura del plank della sua monoposto e adesso scende in seconda posizione nella classifica del campionato, sopravanzato da Richard Verschoor, vincitore al Red Bull Ring

Dopo aver conquistato la seconda posizione al traguardo, Alex Dunne è stato squalificato dalla Feature Race di F2 al Red Bull Ring a causa dell'eccessiva usura del plank della sua monoposto, come verificato dai commissari Fia al termine della gara. "I Commissari Sportivi hanno ascoltato il pilota e il rappresentante della squadra e hanno stabilito che non c'era alcuna spiegazione del perché il componente fosse sceso al di sotto dello spessore minimo richiesto di 4 mm, costituendo una violazione dell'Articolo 3.2.2 del Regolamento Tecnico FIA Formula 2" si legge, infatti, nel comunicato diffuso dalla Federazione. Un duro colpo per l'irlandese, pilota del McLaren Young Driver Programme e che, nella giornata di venerdì, era sceso in pista per la prima volta in un fine settimana con la MCL39, chiudendo la prima sessione di prove libere con un'impressionante quarto tempo. Leader del campionato fino allo scorso round, al termine del weekend è stato sorpassato da Richard Verschoor,ora a quota 114 punti contro i 90 del pilota del team Rodin.