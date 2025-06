Un fine settimana da dimenticare per Gabriele Minì al Red Bull Ring, in Austria. Nella Sprint Race è costretto al ritiro dopo che, all'ultimo giro, non riesce a evitare la vettura di Amaury Cordeel ferma in mezzo alla pista, mentre in Feature Race è un guasto al motore a fermarlo dopo nemmeno un giro. Il GP di Austria è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRIA: ULTIME NEWS VERSO IL GP