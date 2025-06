Partenza ritardata per la Porsche Supercup al Red Bull Ring, in Austria. Un carro attrezzi, dopo aver recuperato l'auto di Amaury Cordeel al termine della gara di F2, ha impattato e abbattuto un ponte pubblicitario dopo Curva-1. La struttura è finita in mezzo alla pista e, al termine della rimozione, andranno risistemate anche le barriere danneggiate. Le vetture, invece, sono ferme nel paddock di servizio

